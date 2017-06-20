واشنطن تدعو مجلس الأمن لإدراج حماس على لائحة المنظمات الإرهابية

دعت السلطات الاميركية مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار بإدنة حركة “حماس” الفلسطينية وإدراجها على قائمة المجلس للإرهاب.

وشنت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة نيكي هايلي، خلال الجلسة الدورية التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية، هجومًا حادًا على حركة “حماس”. وطالبت مجلس الأمن بـ”معاقبة جميع الدول والهيئات” التي تقدم الدعم للحركة.

وأوضحت هايلي “أننا بحاجة إلى زيادة الضغط علي حماس حتى تنهي طغيانها الذي تمارسه على سكان غزة، وأن نقوم بتصنيفها كمنظمة إرهابية في قرار يصدره المجلس ويتضمن تداعيات لكل من يقدم الدعم لحماس.

وأكدت مساندة واشنطن القوية لإسرائيل، مشيرةً الى أن “حماس تقوم بإخفاء بنيتها العسكرية تحت المستشفيات وتقوم بالتآمر لشن هجمات ضد المدنيين، إن إسرائيل لم تخلق أبدًا مشاكل لقطاع غزة، فلا يوجد مستوطن إسرائيلي واحد في غزة منذ 10 سنوات”.

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المصدر : وكالات