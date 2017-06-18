واشنطن ترحب بقرار النظام السوري بوقف اطلاق النار في درعا

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار النظام السوري، وقف هجماته المسلحة على مناطق سيطرة المعارضة في محافظة درعا، جنوبي البلاد، لمدة 48 ساعة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان، السبت، أنّها ستحكم على مبادرة النظام السوري بعد رؤية النتائج، وليس من خلال الإعلان فقط.

ودعت الخارجية الأمريكية المعارضة السورية إلى التوقف عن عملياتها العسكرية، لتحقيق صمود اتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأكّد البيان أنّ واشنطن ستواصل محاربة تنظيم داعش والقاعدة في سوريا من جهة، وتعمل على خفض حدة الاشتباكات الحاصلة في البلاد، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين من جهة أخرى.

وأعلن النظام السوري، أمس السبت، وقف هجماته المسلحة على مناطق سيطرة المعارضة في محافظة درعا، جنوبي البلاد، لمدة 48 ساعة.

وقال بيان صادر عن وزارة دفاع النظام إن “الجيش وقيادة القوات المسلحة (التابعة للنظام) أوقفت هجماتها على درعا لمدة 48 ساعة تبدأ اعتبارا من الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي (09.00 تغ)”، دون تفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن النظام السوري يشن منذ 3 يونيو/ حزيران الجاري عملية عسكرية على مناطق سيطرة المعارضة في درعا.

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المصدر : وكالات