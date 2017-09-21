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واشنطن “تعارض بشدة” الاستفتاء على انفصال الأكراد

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واشنطن “تعارض بشدة” الاستفتاء على انفصال الأكراد

أكدت الخارجية الأمريكية، معارضة واشنطن الشديدة، لاستفتاء حكومة إقليم كردستان العراق على الانفصال، المخطط إجراؤه يوم 25 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الدول المجاورة للعراق والمجتمع الدولي يعارضون أيضا إجراء هذا الاستفتاء.

وأضافت أن الولايات المتحدة تحث القادة الأكراد العراقيين، على قبول البديل المتمثل في الحوار الجدي والمستمر مع الحكومة المركزية، والذي تساعد فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول أخرى، بشأن جميع المسائل المثيرة للقلق، بما فيها مستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل.

من جانبه قال رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، في كلمة له حول استفتاء الإقليم الأربعاء: “ارتكبنا خطأ فادحا بالعودة إلى بغداد بعد أن كنا إقليما مستقلا”.

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المصدر : روسيا اليوم

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