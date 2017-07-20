واشنطن تواصل تحريضها ضد حزب الله

طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي المجتمع الدولي بإيلاء الاهتمام اللازم لأنشطة “حزب الله” اللبناني والضغط لنزع سلاحه محذرة من أن الحزب يعزز ترسانته من الأسلحة.

وجاء تصريح هايلي أمس خلال اجتماعها بمبعوث الأمم المتحدة إلى لبنان سيغريد كاغ، وذلك عشية جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) المنتشرة في جنوب لبنان.

وقالت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة في بيان إن “السفيرة هايلي دقت ناقوس الخطر بشأن مراكمة حزب الله للأسلحة، وهو وضع يتطلب اهتمام المجتمع الدولي لمنع مزيد من التصعيد في التوترات الإقليمية”.

وأضاف البيان أن هايلي شددت على وجوب أن يمارس المجتمع الدولي “المزيد من الضغوط على حزب الله لنزع سلاحه والكف عن سلوكه المزعزع للاستقرار، وبخاصة تجاه إسرائيل”.

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المصدر : روسيا اليوم