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واشنطن: محادثات ترامب مع الملك سلمان شملت تمويل مناطق آمنة في سوريا

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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واشنطن: محادثات ترامب مع الملك سلمان شملت تمويل مناطق آمنة في سوريا

أكد البيت الأبيض أمس أن المحادثات الهاتفية التي أجراها الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الاحد شملت تمويل مناطق آمنة في سوريا.

وكانت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” الاسبوع الماضي أفادت أن من المتوقع أن يأمر ترامب وزارتي الدفاع والخارجية بإعداد خطة لإقامة المناطق الآمنة في تحرك يهدد بزيادة التدخل العسكري الأميركي في الصراع السوري.
ورحب الأطراف الداعمون للمعارضة السورية بتأييد ترامب لفكرة إقامة مناطق آمنة . وقالت تركيا إنها تنتظر لترى نتائج وعد الرئيس الأميركي.
أما في دمشق، فقد حذّرت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” من أن أي محاولة لإقامة مناطق آمنة للاجئين والنازحين من دون تنسيق مع دمشق هو “عمل غير آمن” ويشكل انتهاكا للسيادة السورية.
وأوضحت أن وزارة الخارجية السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفقتا على الأمر خلال اجتماع في دمشق. في غضون ذلك، نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية المستقلة عن وزارة الدفاع الروسية أن ست قاذفات روسية بعيدة المدى شنت غارة جوية على مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في محافظة دير الزور السورية، فدمرت نقطتي قيادة وعدداً من مخازن الأسلحة.
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المصدر : النهار

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