واشنطن: محادثات ترامب مع الملك سلمان شملت تمويل مناطق آمنة في سوريا

أكد البيت الأبيض أمس أن المحادثات الهاتفية التي أجراها الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الاحد شملت تمويل مناطق آمنة في سوريا.

وكانت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” الاسبوع الماضي أفادت أن من المتوقع أن يأمر ترامب وزارتي الدفاع والخارجية بإعداد خطة لإقامة المناطق الآمنة في تحرك يهدد بزيادة التدخل العسكري الأميركي في الصراع السوري.

ورحب الأطراف الداعمون للمعارضة السورية بتأييد ترامب لفكرة إقامة مناطق آمنة . وقالت تركيا إنها تنتظر لترى نتائج وعد الرئيس الأميركي.

أما في دمشق، فقد حذّرت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” من أن أي محاولة لإقامة مناطق آمنة للاجئين والنازحين من دون تنسيق مع دمشق هو “عمل غير آمن” ويشكل انتهاكا للسيادة السورية.