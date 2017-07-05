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وداع روني لمانشستر يونايتد بات مسألة وقت

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة
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وداع روني لمانشستر يونايتد بات مسألة وقت

انفردت صحيفة صن سبورتس بخبر عن قائد مانشستر يونايتد واين روني وصرحت بأن الإنجليزي المخضرم سيرحل عن مانشستر يونايتد خلال أيام قليلة.

روني كان حبيساً لدكة الاحتياط في معظم فترات الموسم الماضي، وبالرغم من تحطيمه لسجل اليونايتد التهديفي إلا أنه لم يقنع جوزيه مورينيو بجعله فرداً أساسياً في التشكيل.
وقيل في خبر صن سبورت بأن روني سيرحل عن مانشستر يونايتد مجاناً هذا الصيف وهو الأمر الذي سيسهل حدوث الصفقة لإيفرتون.

وكان التوفيز يرفضون دفع راتب روني الضخم الذي يقدر بحوالي 300 ألف إسترليني في الأسبوع الواحد، ولكن بسبب فسخ تعاقده الذي قد يتم بصورة ودية نظراً لتاريخه مع اليونايتد فسيدفع التوفيز راتبه الأسبوعي الضخم.

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المصدر : وكالات

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