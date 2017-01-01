الخارجية اللبنانية: ننتظر صدور اللائحة التركية الرسمية بأسماء قتلى هجوم اسطنبول وجنسياتهم

تتابع وزارة الخارجية والمغتربين عبر القنصلية العامة في اسطنبول، ذيول الهجوم على النادي مساء أمس اسطنبول التركية والذي أدى الى سقوط عدد من القتلى ومن ضمنهم لبنانيون.

وأرسل الوزير جبران باسيل وفدا رسميا لمتابعة الأوضاع، جال بتوجيهات منه على المستشفيات وعاين الجرحى اللبنانيين.

وفي حصيلة أولية، تبين ان عدد الجرحى أربعة وهم: فرانسوا الأسمر، نضال بشراوي، بشرى الدويهي، وميليس بارالاردو. وان القنصلية اللبنانية تنتظر صدور اللائحة الرسمية التركية الخاصة بأسماء القتلى وجنسياتهم، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.

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المصدر : NBN