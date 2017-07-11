وزارة الدفاع الروسية: الوضع مستقر في مناطق تخفيف التوتر في سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن الوضع في مناطق تخفيف التوتر مستقر وفقاً لوجهات النظر لجميع الأطراف المتنازعة.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال 24 ساعة ماضية رصد الجانب الروسي للجنة الروسية التركية المشتركة الراصدة على خروقات نظام وقف الأعمال القتالية 3 خروقات في محافظة اللاذقية 2 وحماه 1. فيما رصد الجانب التركي 8 خروقات في المحافظات التالية: دمشق 6 وحمص 1 وحماه 1.

وأوضح البيان أن تلك الخروقات تشكل رمايات بطريقة عشوائية من الأسلحة التقليدية في مناطق خاضعة لسيطرة “جبهة النصرة” وتنظيم داعش. مشيراً الى أنه تم توقيع 10 اتفاقيات حول انضمام القرى والمدن إلى نظام وقف الأعمال القتالية خلال 24 ساعة الماضية في ريف حمص، حيث زاد عدد القرى والمدن التي انضمت الى نظام وقف الأعمال القتالية الى 2011 قرية ومدينة.

وأشارت الوزارة في بيانها الى أنه تم تنفيذ 3 عمليات انسانية في مدينة حلب خلال الـ 24 ساعة الماضية وزّعت على 410 أشخاص.

كما تم إسقاط 21 طن من المواد الغذائية في مدينة دير الزور عن طريقة المظلات وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.

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المصدر : الاعلام الحربي