وزارة الدفاع الروسية: رئيس هيئة الأركان العامة يبحث مع الأسد محاربة الإرهاب

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف خلال زيارته الى سوريا بالرئيس السوري بشار الأسد الذي زار قاعدة حميميم بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: “خلال العمل المشترك تم مناقشة مسائل تنسيق عمل القوات الحكومية السورية بدعم من سلاح الجو الروسي في مجال محاربة التنظيمات الإرهابية الدولية – “داعش” و”جبهة النصرة” على أراضي سوريا. كما تم التطرق الى موضوع الالتزام بنظام وقف إطلاق النار في إطار تنفيذ مذكرة إقامة مناطق تخفيف التصعيد في الجمهورية العربية السورية”.

وكانت الرئاسة السورية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الرئيس السوري بشار الأسد زارقاعدة حميميم العسكرية التي تتمركز بها قوات جوية روسية، في اللاذقية غرب البلاد، وكان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف.

وتفقد الأسد خلال جولته داخل القاعدة، بحسب البيان، عددا من الطائرات وحاملات الجنود الروسية، برفقة القادة العسكريين الروس في القاعدة، على رأسهم رئيس هيئة الأركان الروسي.

print

المصدر : NBN