وزراء خارجية “بريكس” يبحثون في بكين محاربة الإرهاب

أكد وزراء خارجية دول مجموعة “بريكس”، خلال مؤتمر صحفي مشترك، ضرورة العمل المشترك، وتظافر الجهود في محاربة الإرهاب، مشيرين إلى أهمية حل النزاعات وفقا للقانون الدولي.

وفي هذا الإطار قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال المؤتمر الصحفي، إن دول بريكس معنية بحل الأزمة السورية وفقا للقرار الأممي 2254، داعيا إلى التنسيق مع دمشق، في محاربة الإرهاب والعمل على تسوية الأزمة.

ويبحث وزراء خارجية دول “بريكس”، خلال اجتماعهم اليوم الاثنين 19 يونيو/حزيران، في بكين، عدة مسائل أهمها علاقات التعاون داخل مجموعة “بريكس”، والوضع في الشرق الأوسط، ومحاربة الإرهاب.

وتضم مجموعة “بريكس”، كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وعقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في يكاتيرينبورغ، في روسيا في يونيو/حزيران 2009، حيث تم الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.

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المصدر : وكالات