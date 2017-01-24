  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

وزير الاتصالات وقع مرسوم تعيين كريدية رئيسا لأوجيرو

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
اترك تعليقا
9 Views
وزير الاتصالات وقع مرسوم تعيين كريدية رئيسا لأوجيرو

أعلن مكتب وزير الاتصالات جمال الجراح أنه “عطفا على ما ورد في بعض وسائل الاعلام عن توقيع مرسوم تعيين السيد عماد كريدية، إن وزير الاتصالات جمال الجراح، كان قد قام في تاريخ 11-1-2017 بتوقيع مرسوم تعيين السيد عماد كريدية رئيسا ومديرا عاما لهيئة ادارة اوجيرو، بناء على إحالة من الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. وفي تاريخ اليوم الثلاثاء 24 -01-2017، تبلغنا تسلم مديرية المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الاتصالات نسخة طبق الاصل من مرسوم التعيين بعد توقيعها من فخامة الرئيس ميشال عون. وبناء على ذلك، وقع الوزير الجراح نسخة طبق الاصل من المرسوم بالاضافة الى مباشرة العمل، وبناء عليه تم ابلاغ مرسوم التعيين الى السيد كريدية”.

print
المصدر : الوكالة الوطنية

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class