وزير الاتصالات وقع مرسوم تعيين كريدية رئيسا لأوجيرو

أعلن مكتب وزير الاتصالات جمال الجراح أنه “عطفا على ما ورد في بعض وسائل الاعلام عن توقيع مرسوم تعيين السيد عماد كريدية، إن وزير الاتصالات جمال الجراح، كان قد قام في تاريخ 11-1-2017 بتوقيع مرسوم تعيين السيد عماد كريدية رئيسا ومديرا عاما لهيئة ادارة اوجيرو، بناء على إحالة من الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. وفي تاريخ اليوم الثلاثاء 24 -01-2017، تبلغنا تسلم مديرية المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الاتصالات نسخة طبق الاصل من مرسوم التعيين بعد توقيعها من فخامة الرئيس ميشال عون. وبناء على ذلك، وقع الوزير الجراح نسخة طبق الاصل من المرسوم بالاضافة الى مباشرة العمل، وبناء عليه تم ابلاغ مرسوم التعيين الى السيد كريدية”.

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المصدر : الوكالة الوطنية