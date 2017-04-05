وزير الاقتصاد أصدر بلاغا لاعتماد وزن موحد 12,50 لقاروة الغاز المنزلي

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، بلاغا حمل الرقم 6 /1 /أ ت، يتعلق بوزن اسطوانة قارورة الغاز المنزلي، طلب فيه من معامل تعبئة الغاز المنزلي اعتماد وزن موحد 12,50 كلغ لاسطوانات الغاز المنزلي ويمنع منعا باتا تعبئة الاسطوانة بوزن 10 كلغ، وذلك حرصا على حماية المستهلك من عمليات التضليل والغش التي يتعرض لها من بعض المعامل والموزعين.

وحذرت وزارة الاقتصاد والتجارة أصحاب المعامل والموزعين من اللجوء الى اي اساليب بهدف خداع المستهلك، مؤكدة انها سوف تتشدد في ضبط اي محاولات الغش حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في حق المخالفين واحالتهم الى القضاء المختص.

ودعت الوزارة المواطنين للابلاغ عن اي مخالفات عبر الاتصال على الخط الساخن 1739 اوعبر التطبيق الالكتروني على الهواتف الذكية consumer protection Lebanon او على الموقع الالكتروني للوزارة www.economy.gov.lb “.

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المصدر : وكالات