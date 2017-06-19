وزير البيئة وقّع أول 60 رخصة للصيد البري

وقّع وزير البيئة طارق الخطيب أول 60 رخصة صيد بري، وهي أول رخص للصيد البري تعطى منذ العام 1996 حين اصدر مجلس الوزراء قراراً بمنع الصيد البري على الاراضي اللبنانية كافة. كما أنها المرة الاولى منذ العام 1996، يسمح فيها بالصيد البري قانونياً ورسمياً ، وذلك بموجب القرار رقم 449/1 الذي أصدره وزير البيئة بتاريخ 1/6/2017 والذي يقضي بفتح موسم الصيد البري للعام 2017 وتحديد الطرائد المسموح صيدها.

وشدد وزير البيئة مجدداً على الصيد فقط خلال موسم الصيد البري الممتد من 15 ايلول 2017 لغاية آخر كانون الثاني 2018، وفقط لأنواع وأعداد الطرائد المسموحة، وعلى وجوب حيازة رخصة رسمية للصيد البري صادرة عن وزارة البيئة.