وزير التربية جال على مراكز الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في يومها الأول

اعرب وزير التربية مروان حمادة عن شعوره بارتياح تلامذة الشهادة المتوسطة، متمنيا ان ينعكس هذا الارتياح على سائر الامتحانات وعلى اهلهم لان الاهل يقلقون اكثر من الطالب.

وخلال جولة على مراكز الامتحانات في بيروت، اكد ان الاساتذة واللجان الفاحصة والمدير العام اهتموا بالاعداد للامتحانات التي تتحلى بروحية الحرص التعليمي والتربوي واللفتة الانسانية، مؤكدا ان التعليم في لبنان بصحة جيدة اذا قورن بقطاعات اخرى لأنه رأسمالنا الأساسي .

واعلن انه سيزور مركز الاحتياجات الخاصة ومركز السرطان غدا، شاكرا الاهل والتلاميذ الذين يقومون بالجهد، والجسم التعليمي الرسمي والخاص وقوى الامن الداخلي التي نقلت الامتحانات الى المراكز كما ستنقل في الانتخابات صناديق الاقتراع.

واكد ان اسئلة الامتحانات كانت موجودة في اماكن غلب عليها التشويش ولم يكن باستطاعة احد تسريب الامتحانات واستعمال الهاتف .

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المصدر : وكالات