وزير الخارجية التركي يلتقي امير الكويت اليوم وملك السعودية غداً لبحث الأزمة الخليجية

يتوجه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم إلى الكويت للتباحث مع أميرها في سبل حل الأزمة بين قطر والسعودية التي سيزورها غدًا الجمعة للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال جاويش أوغلو -بحسب وكالة أنباء الأناضول- إن الأزمة “يجب أن يتم تجاوزها حتما. يجب أن يتم تجاوزها عبر الحوار والسلام، وتركيا ستساهم في ذلك”.

وكان الوزير التركي التقى في الدوحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأوضح أوغلو أنه سيتوجه اليوم إلى الكويت حيث سيلتقي الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يقود وساطة لحل الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة في الخليج بين السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر من جهة وقطر من جهة ثانية.

وأضاف أنه بعد الكويت سيتوجه الجمعة إلى السعودية حيث سيلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز.

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المصدر : وكالات