  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

وزير الخارجية التركي يلتقي امير الكويت اليوم وملك السعودية غداً لبحث الأزمة الخليجية

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
اترك تعليقا
9 Views
وزير الخارجية التركي يلتقي امير الكويت اليوم وملك السعودية غداً لبحث الأزمة الخليجية

يتوجه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم  إلى الكويت للتباحث مع أميرها في سبل حل الأزمة بين قطر  والسعودية التي سيزورها غدًا الجمعة للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال جاويش أوغلو -بحسب وكالة أنباء الأناضول- إن الأزمة “يجب أن يتم تجاوزها حتما. يجب أن يتم تجاوزها عبر الحوار والسلام، وتركيا ستساهم في ذلك”.

وكان الوزير التركي التقى في الدوحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأوضح أوغلو أنه سيتوجه اليوم إلى الكويت حيث سيلتقي الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يقود وساطة لحل الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة في الخليج بين السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر من جهة وقطر من جهة ثانية.

وأضاف أنه بعد الكويت سيتوجه الجمعة إلى السعودية حيث سيلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز.

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class