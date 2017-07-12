وزير الخارجية الفرنسي سيزور دول الخليج يوم السبت بحثا عن حل للأزمة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن “وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، يستهلّ السبت المقبل، جولة تحمله إلى عدد من بلدان الخليج، بينها قطر، في إطار مساعي البحث عن حلّ لأزمة المنطقة”.

وفي بيان لها، أوضحت الخارجية الفرنسية أن “لودريان سيزور، السبت والأحد المقبلين، كلا من قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة”، مناشدة “هذه الدول، التي تربطنا بها علاقات وثيقة وودية، خفض التوتر بأسرع وقت ممكن، لأن ذلك سيصب في مصلحة الجميع”.

وتابعت أن “لودريان يتطلّع من وراء جولته إلى التماس آراء تلك البلدان، وتقديم مساهمة فرنسا في الوساطة الكويتية الحاصلة على دعمنا الكامل”، مشيرةً إلى أن “الزيارة تأتي في نفس إطار الجهود المبذولة من قبل شركائنا الأميركيين والبريطانيين والألمان، لحل الأزمة الخليجية”.

وفي 5 حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربعة إلى قطر – عبر الكويت – قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، فيما اعتبرت الدوحة المطالب “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.

وبعد استلامها رسمياً رد قطر على مطالبها، أصدرت الدول المقاطعة لقطر بيانين انتقدا “الرد السلبي” للدوحة على مطالبهم، وتوعدا بالمزيد من الإجراءات “في الوقت المناسب” بحق الدوحة.

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المصدر : وكالات