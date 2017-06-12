وزير الخارجية القطري: لم نتجاوز أي دولة خليجية بعلاقتنا بإيران

اكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “اننا لم نتجاوز أي دولة خليجية بعلاقتنا بإيران وسياستنا مع إيران كانت بالتنسيق مع دول الخليج”، مشيرا الى “أننا نقدر جهود الوساطة التي يبذلها أمير الكويت والكويت لها دور القيادة في جهود الوساطة لحل الأزمة”.

وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية القطري خلال زيارته باريس، اكد اننا لا نملك فكرة حقيقية حول خلفية اتخاذ القرارات ضد قطر، لافتا الى انه لدول الخليج الحق بتقديم اتهامها لنا ونحن نرد، موضحا ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تفاعل بنشاط للمساهمة بحل الأزمة، لافتا الى اننا نتفهم هواجس دول الخليج اذا كانت ترتبط بأمنها الداخلي.

واكد ان لا شيء يمنعنا من التعامل مع الإخوان المسلمين، لافتا الى ان قطر تتعامل مع الإخوان عندما يكونون بالحكومات، معتبرا ان استضفنا حماس لدعم المصالحة الفلسطينية.

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المصدر : وكالات