وزير الدفاع الأميركي يكشف المسؤول عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري

كشف وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، الأربعاء، من وصفه بالمسؤول عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

واتهم ماتيس إيران بـ”الوقوف وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وذلك في إطار مساعيها لزعزعة استقرار المنطقة”.

جاء ذلك في حوار عبر الهاتف مع صحيفة طلابية تدعى “إسلاندر” تابعة لمدرسة ثانوية في مدينة سياتل الأميركية، تحدث خلاله ماتيس بشكل مكثف عن سياسة الإدارة الأميركية الجديدة في التعامل مع الأزمات الحالية ودور إيران وروسيا في المنطقة.

وقال ماتيس إن “إيران أكبر مهدد للسلام والاستقرار في المنطقة، ونظامها مسؤول عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وقتل سياح إسرائيليين في بلغاريا”، دون أن يقدم أدلة على اتهاماته.

وشدد ماتيس على ضرورة “الفصل بين الشعب الإيراني والنظام الذي يوفر الصواريخ لـ”حزب الله” أو “الحوثيين في اليمن”، كما تحدث عن “إرسال طهران عملاء لقتل سفراء في باكستان أو في واشنطن”.

وتعليقا على الوضع السوري، قال ماتيس إن “الدعم العسكري الإيراني والروسي للنظام السوري والفيتو الذي تستخدمه موسكو في مجلس الأمن هي أسباب بقاء بشار الأسد في السلطة حتى اليوم”.

وأشار إلى أنه “لولا هذين البلدين، لاستطاع الشعب السوري تنحية الأسد عن السلطة منذ خمس سنوات”.

وأكد ماتيس أن “الهدف الرئيس للولايات المتحدة هو محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي، وليس إسقاط الأسد”.

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المصدر : NBN