وزير الدفاع الإيراني: أطلقنا صاروخا ولن نسمح لأي جهة بالتدخل في شؤوننا

أكد وزير الدفاع الايراني حسين دهقان إجراء إيران اختبارا صاروخيا مؤخرا، قائلا: “إن هذا الاختبار كان مدرجا ضمن برامج البلاد ولن نسمح بتدخل أية جهة أجنبية في شؤوننا الدفاعية”.

وأشار الى ان ما تم طرحه حول الاختبار الصاروخي لا يتناقض مع الاتفاق النووي أبدا كما لا يخالف القرار 2231″، لافتا الى ان “هذا الأمر يأتي في سياق برامجنا وقد أعلنا دوما بأننا نعد برامجنا في مجال انتاج المعدات الدفاعية من أجل الدفاع عن أهدافنا ومصالحنا الوطنية حسبما هو مخطط له ولا يمكن لأي إرادة أن تؤثر على برامجنا وقرارنا”.

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المصدر : روسيا اليوم