وزير الدفاع الإيراني ينصح نظيره الأميركي بمراجعة الأطباء

نصح وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان، نظيره الأميركي جيمس ماتيس بمراجعة الأطباء ومعالجة “هذيانه” بعد مهاجمته إيران ووصفه قيادتها بأنها معزولة عن الشعب.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن دهقان قوله إن “هذه التصريحات تنم عن نزعة الاستكبار والبلطجة عند الأمريكان، والتي أثارت كراهية الشعوب تجاه الحكومات الأمريكية المتعاقبة”.

وحذر دهقان من تنفيذ أي عمل عدواني ضد إيران قائلا: “إذا أراد الأميركيون القيام بإجراء ما ضدنا بأي صورة كانت، أو أراد آخرون القيام بذلك بالنيابة عنها؛ فإن شعبنا سيجعلهم يندمون على فعلتهم، وهو شعب لا يحتمل الإهانة والإساءة والتهديد من أي قوة كانت”.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قال في تصريحاته صحفية إن “سياسات واشنطن نجحت في فصل الشعب عن الحكومة في إيران”. وكثيرا ما هاجم ماتيس إيران واتهمها بزعزعة الأمن في المنطقة وتهديد الاستقرار.

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المصدر : NBN