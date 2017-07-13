وزير الدفاع السوري يتفقد القوات المسلحة بريف دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم الخميس، أنه بتوجيه من الرئيس السوري الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام السيد العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزير الدفاع يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة ميدانية تفقد فيها وحداتنا العاملة في ريف دمشق الجنوبي الشرقي، والتقى المقاتلين في مواقعهم ونقل لهم محبة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد واعتزازه ببطولاتهم وتضحياتهم والانتصارات التي يحققونها في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

واستمع السيد العماد من القادة الميدانيين إلى طبيعة المهام القتالية التي تنفذها الوحدات واطلع على حجم الإنجازات والمناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها القادة والمقاتلون في الذود عن الوطن وصون عزته وكرامته وتمنى لهم النجاح والتوفيق في مواصلة تنفيذ مهامهم الوطنية المقدسة في ملاحقة العصابات الإرهابية والقضاء على فلولها أينما وجدت، مؤكداً اعتزاز القيادة العسكرية والشعب السوري بإنجازات قواتنا المسلحة التي تبذل كل غال ونفيس في الدفاع عن الوطن.

كما أكد العماد أن معركتنا ضد الإرهاب مستمرة وأن المشروع الإرهابي في سورية ينهار ويتقهقر بفضل صمود شعبنا البطل والتفافه حول جيشه وقيادته الحكيمة وبدعم الأصدقاء المخلصين خاصة روسيا الاتحادية وإيران والمقاومة اللبنانية.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيواصلون بذل كل غال ونفيس حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من أرض الوطن.

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المصدر : NBN