وزير الدفاع : لعدم نشر معلومات غير صحيحة قد تسيئ إلى المؤسسة العسكرية

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف البيان التالي:

“يتمتُّع لبنان اليوم بعهد جديد وحكومة جديدة ونظام سياسي اولى اولوياته دعم المؤسسة العسكرية.

السلطة السياسية واجبها ان تحمي وان تقدم كامل الدعم للمؤسسات الأمنية، ولاتتدخل بسيرالعمليات ولا بآلية تنفيذها، نحن نطلب من مؤسساتنا مهام واهداف، ولا نفرض طريقة عمل.

أن مهمة وزير الدفاع هي تأمين المظلة العامة والمتطلبات الضرورية لهذه القوى كي تقوم بواجباتها على أكمل وجه .

كانت أولوياتي وستبقى دائما هي الوقوف بجانب الجيش وتدعيم قدراته على مختلف الصعد ولن أخلو جهدا” لتحقيق اقرار سلسلة الرتب والرواتب وتلبية الحاجات العسكرية المطلوبة لتأمين صموده بوجه الاعتداءات الخارجية وفي مواجهة الارهاب.

ان انجازات الجيش تحكي عن نفسها والجهود الجبارة التي يبذلها لحماية الاستقرار الوطني والحفاظ على السلم الاهلي لاسيّما في مجال مكافحته الإرهاب في الداخل وعلى الحدود الشرقية ، وفي جهوزيته التامة على الحدود الجنوبية في مواجهة العدو الإسرائيلي تتطلب منا دعما ماديا ومعنويا كبير.

ان وحدتنا وتماسكنا، رافد قوّة الجيش ومنعته،وصموده بها قضينا وسوف نقضي على الثغرات التي قد تنفذ منها سموم الفتنة، وبها نبعد التشرذم والتشنّج والفوضى.

أن مشروع تحصين وتعزيز وتطوير قدرات الجيش ،كان و سيكون هاجسي وأولويّتي، ليبقى قادراً على ردع كل أنواع الإعتداءات على وطننا، وليكون حارساً لأرضه، وحامياً لإستقلاله وحافظاً لسيادته.

كثيرة هي التحدّيات التي تنتظرنا، خصوصاً إنّنا نعيش في منظقة ساخنة، ولبنان ليس بمنأى عنها، لذلك فإنناّ لن ننجرف خلف المزايدات المغرضة وسنرد عليها بمزيد من الجهد المضاعف و التضحية في سبيل جيشنا الباسل .

إن إداء المؤسسة العسكرية وإنجازاتها خير دليل على تماسكها وحكمة قيادتها في إدارة ومتابعة شؤونها الإدارية وملفاتها الأمنية والسهر الدائم على امن الوطن والمواطن.

بتاريخ 31/1/2017 ورد في صحيفة الأخبار مقالا” بعنوان ” ملف التعيينات الأمنية” تطرقت من خلاله الى أمور لها علاقة بشؤون المؤسسة العسكرية الداخلية:

ان وزير الدفاع اذ يحترم الحريات العامة وخاصة حرية الراي والمعتقد.

يطلب من وسائل الإعلام توخي الدقة في نشرها معلومات غير صحيحة قد تسيئ إلى المؤسسة العسكرية ومعنويات أفرادها, يؤكد على عدم صحة هذه المعلومات وعلى أن التداول بمثلها لا يخدم مصلحة الجيش والوطن”.

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المصدر : NBN