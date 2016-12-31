وزير الدفاع: للالتزام بتوجيهات القوى الامنية والتعاون التام معها

هنأ وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف اللبنانيين عامة والعسكريين خاصة بحلول عيد رأس السنة الميلادية، شاكرا رئيس الجمهورية ميشال هون ورئيس الحكومة سعد الحريري على متابعتهم للاوضاع الامنية عن كثب.

كما شكر جميع القوى العملانية والامنية المنتشرة على كامل الاراضي اللبنانية وخاصة المرابضة على حدود الوطن في هذه الظروف المناخية الصعبة والتي فاق عديدها الستون الف بين جيش وقوى امن داخلي وامن عام ودفاع مدني وصليب أحمر.

وأثنى على جهودهم وتضحياتهم كي ينعم المواطنين بالامن والاستقرار .

وطلب من اللبنانيين عامة الالتزام بتوجيهات القوى الامنية والتعاون التام معها طالبا منهم الابلاغ عن اي حدث على الارقام الساخنة التالية:

– 1701 وزارة الدفاع الوطني

– 125 الدفاع المدني

– 175 فوج الاطفاء

– 140 الصليب الاحمر

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المصدر : NBN