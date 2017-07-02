وزير الدفاع “يعتذر” للعراقيين بشأن تصريح سابق

قدم وزير الدفاع عرفان الحيالي، الأحد، “اعتذاره” إلى الشعب العراقي بشأن “اللبس” الذي حصل عند كلامه عن معاملة أسرى تنظيم “داعش” كـ”أسرى حرب”، موضحاً أنه لم يكن يقصد المعنى الحرفي لهذا المصطلح، فيما وصف عناصر التنظيم بالقتلة والمجرمين.

وقال الحيالي، “اعتذر للشعب العراقي عن اللبس الذي حصل عند كلامي عن معاملة أسرى داعش كأسرى حرب، ولم أقصد المعنى الحرفي لهذا المصطلح لأن الدواعش قتلة ومجرمون وهم تنظيم إرهابي لا تنطبق عليه بنود واتفاقيات الأمم المتحدة، بل يعاملون وفق القوانين العراقية النافذة”.

وأوضح الحيالي في بيان نُشر على موقع وزارة الدفاع، “كان قصدي أن نتعامل وفق القانون وأن لا تكون تصرفاتنا ردة فعل لإجرامهم (عناصر داعش) بعيدا عن القانون والاخلاق العسكرية متأسين بذلك بأخلاق الرسول الكريم (ص) وأهل بيته الكرام”.

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المصدر : السومرية نيوز