وزير العدل الأميركي: لا علم لي بتواطوء فريق ترامب وروسيا

أعلن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز الثلاثاء، خلال جلسة استماع له أمام مجلس الشيوخ أن “لا علم له” بوجود تواطوء بين فريق الحملة الانتخابية لدونالد ترامب والحكومة الروسية.

وقال الوزير الأميركي “كل كلام عن أنني قد أكون تواطأت، أو أنني كنت على علم بوجود اتفاق مع الحكومة الروسية موجه ضد بلادي (…) هو كذب مقيت”.

وأعرب سيشنز عن “ثقته” بروبرت مولر الذي عين مدعيا خاصا مكلفا التحقيق بتدخل روسي محتمل خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، وباحتمال حصول تواطوء بين موسكو وعاملين في فريق حملة ترامب.

وأوضح الوزير أنه سيكون “من غير المناسب” من جهته أن يتدخل في هذا التحقيق، بعد أن كان نأى بنفسه عنه بسبب اتصالاته العام الماضي بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة.

وتجري جلسة الاستماع أمام أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.

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المصدر : NBN