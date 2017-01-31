وزير العدل الاميركي بالوكالة سيطبق مرسوم ترامب المتعلق بالهجرة

صرح وزير العدل الاميركي بالوكالة دانا بينتي امس بعد تعيينه انه سيطبق مرسوم الرئيس دونالد ترامب للحد من الهجرة.

وعين ترامب بينتي المدعي الفدرالي وزيرا للعدل بالوكالة بدلا من سالي ييتس التي تشغل المنصب منذ تعيينها في ادارة باراك اوباما واقيلت لرفضها تطبيق المرسوم الذي اثار عاصفة من الانتقادات في الولايات المتحدة والعالم.

والغى بينتي على الفور التعليمات التي اصدرتها ييتس. وقال في بيان :”اعطي توجيهات الى الرجال والنساء في وزارة العدل بان يقوموا بواجبهم كما اقسمنا عليه وان يدافعوا عن اوامر رئيسنا القانونية”.

وكان ترامب اقال امس سالي ييتس بعدما اصدرت تعميما تطلب فيه من المدعين العامين عدم تطبيق قراره المثير للجدل والذي نص على منع رعايا سبع دول هي العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من السفر للولايات المتحدة.

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المصدر : NBN