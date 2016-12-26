وزير النقل الروسي: سبب تحطم الطائرة الروسية هو عطل فني أو خطأ الطاقم

أعلن وزير النقل الروسي أن “العمل الإرهابي لا يدخل ضمن الأسباب الرئيسية لكارثة الطائرة”، مشيرا الى أن “سبب تحطم الطائرة الروسية هو عطل فني أو خطأ الطاقم”.

وكانت الطائرة والتي كانت متجهة الى سوريا وعلى متنها 91 شخصاً بينهم أعضاء من فرقة الجيش الموسيقية قد تحطمت في البحر الأسود بعد إقلاعها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق العثور في مياه البحر الأسود على أجزاء من حطام طائرة ركاب من طراز “تو-154″، وأفاد مكتب الإعلام التابع لوزارة الدفاع بالعثور على أجزاء من هيكل الطائرة المنكوبة على عمق 50-70 مترا على بعد 1.5 كم عن سواحل منتجع سوتشي.

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المصدر : NBN