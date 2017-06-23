وزير اماراتي: هل تختار قطر عزلتها عن محيطها؟ لعل الحل في افتراق الدروب

اشار وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الى ان المطالب التي سربتها قطر تعبر بوضوح عن عمق الأزمة نتيجة للضرر الذي سببته جراء سياساتها، وسنوات التآمر لها ثمن والعودة إلى الجيرة لها ثمن. ولفت الى ان أزمة فقدان الثقة في قطر حقيقية، نتجت عن توجه تراوح بين المراهقة السياسية إلى التآمر الخطر وشمل دعما ممنهجا لأجندة متطرفة ومنظمات إرهابية.

ولفت قرقاش في تصريح له، الى انه لا يمكن القبول بإستمرار دور قطر كحصان طروادة في محيطها الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف، وعودتها مشروطة، وعلى قطر أن تدرك أن الحل لأزمتها ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة فيها من قبل محيطها وجيرانها.

ورأى ان “التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة في مراهقة تعودناها من الشقيقة، وكان من الأعقل أن تتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانها بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع، والأزمة حقيقية وتصرفات قطر وإدارتها المرتبكة تمدها، سجل من تقويض أمن المنطقة على المحك، ويبقى أن الوضوح أفضل لنا جميعا والطلاق أحيانا أخير.

اضاف قائلا: “الخيارات أمام قطر واضحة، هل تختار محيطها وإستقرارها وإزدهارها؟ أم تختار السراب والإزدواجية وعزلتها عن محيطها؟ لعل الحل في إفتراق الدروب” ..

print

المصدر : وكالات