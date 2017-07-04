وزير خارجية الإمارات: ننتظر رد قطر التي آوت وحرّضت على الإرهاب

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيّان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل في أبو ظبي، إن بلاده لاتزال تنتظر الرد القطري، ويشير إلى أن قطر سمحت وآوت وحرضت على الإرهاب.

قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيّان إن بلاده لا تزال بانتظار الرد القطري عن طريق الكويت.

وقال بن زايد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل في أبو ظبي إن “قطر سمحت وآوت وحرضت على الإرهاب”، مؤكدا أن “أي رد مستقبلي سيتوافق مع القانون الدولي”.

أما وزير الخارجية الألماني فقال إن “هناك الكثير من السبل للحيلولة دون تصعيد الموقف الخليجي”، مضيفاً أن “منطقة الخليج بأكملها أمامها فرصة لتعزيز حربها على تمويل الإرهاب”.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال في تغريدة له على صفحته على تويتر “نحن أمام مفصل تاريخي إما الالتزام أو الفراق”.

ويأتي موقف الوزير الإماراتي قرقاش في وقت سلّمت فيه الدوحة ردّها الرسمي على لائحة مطالب الدول المقاطعة لها، وحصلت الميادين من أوساط دبلوماسية على مسودة الردّ غير الرسمية التي تضمنت 10 بنود.

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المصدر : وكالات