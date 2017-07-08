وزير خارجية بريطانيا يصل الكويت لبحث الأزمة الخليجية

وصل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى الكويت ضمن جولة خليجية بدأها أمس بالسعودية، ليتوجه بعدها إلى قطر لبحث الأزمة الخليجية التي تتوسط فيها الكويت.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح، التقى نظيره البريطاني بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله الصباح، وأثنى على مساعي المملكة المتحدة لإيجاد حل للأزمة.

وقبيل جولته الخليجية، قال بيان لوزارة الخارجية البريطانية إن جونسون سيبحث مع جميع الأطراف “الوساطة الكويتية التي تدعمها المملكة المتحدة بقوة، للعمل على إزالة التصعيد و(المحافظة على) وحدة الخليج من أجل الاستقرار الإقليمي”.

كما سيناقش الوزير البريطاني مجموعة من القضايا الأمنية والقضايا الثنائية، مع “التركيز بشكل خاص على العمل معا لمواجهة التهديدات المشتركة للتطرف والإرهاب”.

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المصدر : وكالات