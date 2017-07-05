وزير خارجية قطر: على الدوحة أن تتعايش مع إيران

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده لعبت دور الوساطة في عدة ملفات دولية على مدى 10 سنوات من دون التدخل في شؤون الآخرين.

وأشار الوزير القطري في كلمة له بمؤسسة “تشاتام هاوس” الدولية البحثية، إلى أن دول الحصار تضع العربة أمام الحصان، “وتطلب منا التخلي عن سيادتنا مقابل رفع حصارهم”، لافتاً إلى أن الدوحة هي من تتصدى للإرهاب وهي من تقوم بتنسيق المعلومات مع الحلفاء في الحرب ضد الإرهاب.

وأكد إيمان بلاده بأن الحملة برمتها مدفوعة من قبل الإمارات والسعودية.

وقال آل ثاني: إننا أكثر تقدمية من كثير من دول الخليج ونحن لم نتأثر بالربيع العربي لأننا في قطر نؤمن بالملكية التشاورية. وفيما يتعلق بالموضوع الإيراني والعلاقة القطرية معها، قال الوزير القطري:

لا بد من وجود علاقة صحية وبناءة مع إيران وندعو إلى علاقات أقوى معها ونشدد على أهمية التعايش مع طهران لأن الدولتين يشتركان في حقل للغاز.

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المصدر : NBN