وزير خارجية قطر: قائمة الإرهاب جزء من الاتهامات المسترسلة ولا أساس لها

اشار وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى إن قائمة الإرهاب (التي أصدرتها السعودية، البحرين، مصر والامارات) جزء من الاتهامات المسترسلة، موضحا أن من ضمن القوائم صحفيين وجمعيات لا علاقة لهم، والقوائم لا تستند إلى أمور واضحة ولا أساس لها.

كما أكد أن الإجراءات التي اتخذتها ثلاث دول خليجية في حق قطر لها آثار كبيرة، خصوصا على المجتمع الخليجي، فضلا عن كونها تعد مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولن تكون لها آثار إيجابية على المنطقة بل آثار سلبية على المجتمعات الخليجية.

ولفت خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني زاغمار غابرييل في مدينة فولفنبوتل الألمانية، الى أن الإجراءات التي اتخذت في حق قطر لم تتخذ في حق دول معادية فما بالك بدولة صديقة وشقيقة في مجلس التعاون الخليجي.

وذكر أنه قدم خلال زيارته لألمانيا شرحا لخلفيات الأزمة التي ابتدأت بتصعيد إعلامي وفق فبركات، وتفاقم هذا التصعيد إلى أن وصل حد قطع العلاقات الدبلوماسية وحصار بري وإغلاق المجالات الجوية، والموانئ أمام القوارب القطرية.

واوضح أن هناك مساعي لضم دول أخرى إلى قائمة المقاطعين لقطر عبر التحشيد، مستغربا من هذه الطريقة ومتسائلا عن الجرم الذي ارتكبته قطر لتستحق مثل هذا العقاب الجماعي المخالف لكافة القوانين الدولية.

وأعتبر أنه على الرغم من التصعيد المتتالي من قبل هذه الدول فإنه ما زالت هناك خيارات لدولة قطر وهي التمسك بالدبلوماسية والحوار ومساعي وجهود أمير الكويت. وتابع أن هناك دعما وجهودا من دول صديقة لاحتواء الأزمة ورفع الحصار الجائر عن دولة قطر وبدء المفاوضات بعد ذلك، مشيرا إلى أن الدبلوماسية هي خيارهم الأمثل.

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المصدر : وكالات