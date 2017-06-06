وزير خارجية قطر يبحث الأزمة الخليجية مع نظرائه في 9 دول

ذكرت وكالة الأنباء القطرية ان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى مباحثات هاتفية مع نظرائه في 9 دول.

واشارت الى انه جرى خلال الاتصالات بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأجرى وزير الخارجية القطري، اتصالات هاتفية مع كل من نظيره التونسي خميس الجهيناوي، والسوداني إبراهيم غندور، والجزائري عبدالقادر مساهل، والمغربي ناصر بوريطة، وسرتاج عزيز مستشار رئيس وزراء باكستان للشؤون الخارجية.

كما تلقى آل ثاني، اتصالات هاتفية من كل من نظيره الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، والسريلانكي رافي كارونوناياكي، والماليزي الداتو سري حنيفة حاج أمان.

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المصدر : وكالات