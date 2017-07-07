وصول بوتين إلى هامبورغ للمشاركة في قمة العشرين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم إلى هامبورغ الألمانية للمشاركة في قمة “العشرين” التي ستعقد اجتماعاتها في 7 – 8 تموز.

وعلى هامش القمة من المقرر أن يجري الرئيس الروسي لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى لقاءات مع كل من زعماء فرنسا وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان.

ولم يستبعد الكرملين إجراء لقاءات مع زعماء آخرين، منهم رئيس وزراء أستراليا ورئيسا المكسيك وجنوب إفريقيا.

ومن المخطط أيضا مشاركة بوتين في اجتماع لزعماء مجموعة بريكس، التي تضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا.

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المصدر : NBN