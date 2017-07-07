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وصول حاملة طائرات صينية إلى هونج كونج للمرة الأولى

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار
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وصول حاملة طائرات صينية إلى هونج كونج للمرة الأولى

وصلت أول حاملة طائرات صينية إلى مياه هونج كونج اليوم الجمعة في أحدث استعراض لقوة بكين العسكرية المتزايدة بينما تشهد المنطقة توترا.

وتجمع السائحون والسكان في وقت مبكر لإلقاء نظرة على الحاملة في أول زيارة تقوم بها لهونج كونج ضمن الاحتفالات بمرور 20 عاما على انتقال المدينة من الحكم البريطاني لتصبح تحت حكم الصين.

ورافقت حاملة الطائرات لياونينغ في زيارتها عدة سفن حربية من مجموعتها القتالية وظهرت المقاتلات وطائرات الهليكوبتر على سطحها بوضوح بالإضافة إلى أفراد الطاقم وعددهم بالمئات.

وشملت أحدث مناورة شاركت فيها لياونينغ مطلع الأسبوع عمليات في مضيق تايوان تابعها الجيش التايواني عن كثب نظرا للتوترات الأخيرة مع بكين التي تعتبر الجزيرة إقليما منشقا.

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المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

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