وصول 22 شاحنة وقود مصرية إلى قطاع غزة

وصلت 22 شاحنة وقود، أمس الجمعة، إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح الحدودي مع مصر بعد إعادة فتحه من قبل السلطات المصرية.

وقال مصدر في معبر رفح لموقع “اليوم السابع” الإخباري إن شاحنات الوقود تجاوزت المعبر وتم تسليمها للجانب الفلسطيني، موضحا أن حمولتها خاصة لتغذية محطة كهرباء غزة.

وأشار المصدر إلى أنه سبق أن أرسلت مصر 4 دفعات من الوقود لغزة، التي تسيطر عليها حركة “حماس”، كان آخرها يتضمن 14 شاحنة ووصلت إلى القطاع السبت الماضي.

وكانت هيئة “المعابر والحدود” التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة قد أعلنت أن “السلطات المصرية أعادت فتح المعبر، بعد إغلاقه لنحو أسبوع، بسبب عيد الفطر لتزويد القطاع بـ 22 شاحنة محملة بكميات من الوقود”.

وأوضحت الهيئة أن شحنات الوقود الوارد تم إرسالها إلى محطة توليد الكهرباء ومحطات الوقود الخاصة، لافتة إلى أنه من المتوقع دخول مزيد من مثل هذه الشحنات خلال الساعات القادمة.

وبدأت مصر بإرسال شاحنات وقود لغزة، في خطوة جاءت بعد أيام من عودة وفد قيادي من حركة “حماس” إلى القطاع، في 12 من الشهر الماضي، قادما من العاصمة المصرية القاهرة، عقب زيارة استمرت أسبوعا التقى خلالها مسؤولين من المخابرات المصرية.

ويعاني قطاع غزة من نقص كبير في إمدادات الطاقة، منذ توقف محطة الكهرباء عن العمل منتصف نيسان الماضي.

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المصدر : وكالات