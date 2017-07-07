وضعا حجر الاساس للنصب التذكاري للإمام الصدر في ساحة جنتا

اقليم البقاع في حركة امل وبلدية جنتا وضعا حجر الاساس للنصب التذكاري لﻹمام القائد السيد موسى الصدر في ساحة بلدة جنتا أمام النادي الحسيني ، بحضور عضو هيئة الرئاسة في حركة امل العميد عباس نصرالله ومسؤول حركة امل في البقاع الأستاذ مصطفى الفوعاني ورئيس بلدية جنتا السيد أحمد أيوب وقيادات حركية وفاعليات البلدة

وألقى عضو هيئة الرئاسة في حركة امل العميد عباس نصرالله كلمة تحدث فيها عن بداية تأسيس المقاومة على يد الإمام القائد السيد موسى الصدر ، وانه في مثل هذا اليوم في السادس من تموز من العام 1975 أعلن الإمام الصدر عن ولادة أفواج المقاومة اللبنانية امل بعد الانفجار الأليم الذي وقع يوم الخامس من تموز عام 1975 أثناء التدريب وسقط فيه العديد من الشهداء والجرحى ، وهذا القرار اتخذه الإمام الصدر بإنشاء هذه الأفواج بعد ان يئس من عدم قيام الدولة اللبنانية بواجبها بحماية الشعب اللبناني وخاصة في الجنوب الذي كان يعيث فيه العدو الاسرائيلي باعتداءاته اليومية على الشعب في الجنوب ، والإمام الصدر استشرف باكرا” للخطر والأطماع الإسرائيلية والتهديدات الإسرائيلية فكان لا بد من التدريب وانشاء مقاومة من الشباب اللبناني لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ، وهذه الاعتداءات كانت السبب الرئيسي لقيام أفواج المقاومة التي بدأت التدريب في اليمونه ثم انتقلت إلى عين البنية ومن ثم إلى هذه البلدة جنتا ، لأن الإمام الصدر وجد في المكان المناسب والحضن الدافيء البيئة الحاضنة والمناسبة لإقامة معسكرات التدريب حيث تم تخريج دفعات من الشباب اللبناني من أفواج المقاومة اللبنانية امل لمواجهة العدو واطماعه وانتصرت المقاومة يوم 5 تموز عام 1975 وكل ما ننعم به اليوم من نصر وعز وكرامة هو بفضل الإمام الصدر وبفضل دماء شهداء وجرحى عين البنية هؤلاء الطلائع الاوائل الذين عبدوا لنا الطريق لنسير على هذا الخط وهذا النهج الحسيني وكانت وصية شهيد امل لنا جميعا كونوا مؤمنين حسينيين وأن هذه المسيره مستمره خلف حامل الأمانة دولة الرئيس نبيه بري وستبقى حركة امل دائما” صمام الامان لهذا البلد وتعمل على تحصين وحدة الوطن ووحدة أبنائه وجمع كل الأطياف انطلاقا” من إيماننا بأن وحدة لبنان وأمنه واستقراره الداخلي أفضل وجوه المواجهة مع العدو الإسرائيلي ومع اعداءنا خاصة هذا الإرهاب التكفيري الوجه الآخر للعدو الاسرائيلي واننا اليوم جميعا” مطالبون بحماية لبنان والوقوف إلى جانب جيشه البطل الذي يبرهن يوم بعد يوم انه قادر على حماية لبنان وأمنه واستقراره وهو اليوم يدافع عن حدوده الشرقيه من خطر الإرهاب وعلى حدوده الجنوبيه من خطر العدو الاسرائيلي إلى جانب المقاومة واننا نؤكد على التزامنا وتمسكنا بقوة لبنان المتمثلة بالثالوث الماسي الجيش والشعب والمقاومة

وختم نصرالله : في هذا المكان وبمبادرة من بلدية جنتا ومن رئيس البلدية بأنشاء نصب تذكاري للإمام السيد موسر الصدر تخليدا” لهذا المكان الذي كان وما يزال محط انظارنا جميعا” بإقامة نصب تذكاري للإمام الصدر ، نشكر بلدية جنتا على هذه المبادرة الكريمة وأن نتابع دائما” في اقامة النصب التذكارية للامام الصدر الذي هو امام المقاومة وأمام الوطن

وألقى رئيس بلدية جنتا السيد أحمد أيوب كلمة جاء فيها : أدرك الإمام الصدر ان خطرا” كبيرا” يهدد لبنان حيث كان يعيش لبنان حالة الخنوع والذل وأن المعركة مع العدو الاسرائيلي واقعة حتما” وهي معركة المصير والوجود ، عمل الإمام الصدر على تعزيز الروح المعنوية وحب الشهادة على طريق الحسين (ع ) وهكذا بدأ يصعد من التحرك فكان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مقاوما” للتشرذم ، وحركة المحرومين مقاومة للتخلف الاجتماعي الذي كنا نعيش آنذاك والأعتداءات الإسرائيلية تزداد يوما” بعد يوم دون اي رادع ، فأقام الإمام الصدر المهرجانات وأبرزها مهرجان القسم في بعلبك بتاريخ 17/ 3/ 1974 حيث طالب بانصاف المحرومين من كافة الطوائف ومعلنا” أن السلاح زينة الرجال ، مطالبا” الجماهير الغفيرة بأنشاء مخيمات للتدريب العسكري في البقاع قائلا” نحن مضطرون إلى تدريب أولادنا وتسليحهم كي نحافظ على كرامتنا ونؤدي دورنا في صيانة هذا الوطن الحبيب لبنان وبعيدا” عن الأعين ،

وتابع: أقام الإمام الصدر مخيما” سريا” التدريب في عين البنية في جرد بريتال ، وفي الخامس من تموز عام 1975 وعلى أثر الإنفجار الأليم الذي وقع في عين البنية أثناء التدريب والذي سقط ضحيته العديد من الشهداء والجرحى ، هنا كان لا بد من ظهور التدريب إلى العلن ، حيث أعلن الإمام الصدر عن ولادة أفواج المقاومة اللبنانية امل ، واختار الإمام الصدر ايضا” إقامة مخيمات للتدريب في جنتا خاصة وانه كان يتردد إلى البلدة ووجد فيها بيئة حاضنة من جميع النواحي ، وفي هذا المكان الذي نحن فيه الأن عندما كان يأتي الإمام الصدر إلى البلدة كان يجلس في هذا المكان وكان فاعليات القرى المجاورة يأتون للقاء الإمام عندما يعرفون انه موجود هنا ، كما كان للبلدة ولي شرف التعرف على الدكتور مصطفى شمران المسؤول العسكري لحركة امل وعلى مراكز التدريب في جنتا

ووفاء” لﻹمام الصدر وتخليدا” لشهداء عين البنية وهذا أقل ما نقدمه ونقوم به إقامة نصب تذكاري لﻹمام الصدر في هذه البلدة التي أحبته واحبها

وفي الختام توجه الحضور إلى ساحة البلدة حيث تم وضع حجر الاساس للنصب التذكاري.

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المصدر : NBN