وضع اكاليل من الزهر امام نصب شهداء حركة امل في روضة الشهيدين

اقامت حركة امل وكشافة الرسالة الاسلامية – اقليم بيروت المنطقة الخامسة احتفالا تكريميا لمناسبة “يوم شهيد امل” بوضع اكاليل من الزهر وقراءة الفاتحة امام نصب شهداء الحركة في روضة الشهيدين – الشياح، بحضور عضو المكتب السياسي لحركة امل حسن قبلان، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، المسؤول التنظيمي لاقليم بيروت علي بردى واعضاء قيادة الاقليم وشخصيات علمائية وسياسية واجتماعية وكشفية.

وبالمناسبة القى قبلان كلمة الحركة توجه فيها “لشهداء عين البنية لشهداء الخامس من تموز 1975 للكوكبة الاولى لطليعة حركتنا المجاهدة، للثلة التي زرعت في الارض اجسادا ودماء للذين فقدوا ابصارهم واجزاء من جسدهم، للمقاومين ولشهداء الضاحية في هذه المنطقة، للشهيد الكبير عبد الكريم الخليل بالف تحية وسلام”.

واضاف قبلان “انفجار بعلبك في 5 تموز كان حدثا طبيعيا في يوميات الحرب اللبنانية، لكنه استحال ليصير اعلان لولادة المشروع الذي اصبح عقدة الصراع في لبنان وفي الشرق الاوسط، المشروع الذي من خلاله خرجت حركة “امل”، مشروع المقاومة والعزة والاباء، للذين لبوا نداء الامام الصدر للمقاومة الاستباقية وللاح الرئيس نبيه بري وللشهداء نقول اننا اكثر عزما وتثبتا بمشروع الامام القائد السيد موسى الصدر، والتأكيد على الابعاد الثلاثة، ندافع ونقاتل لنحمي وحدة لبنان، ووحدة لبنان في هذا الظرف العصيب الذي تنهار فيه دول، لا لاي دعوة او حلم تحت عنوان الفيديرالية او الكونتونات او التقسيم لاننا بكل صراحة بالعزم الذي واجهنا فيه مشاريع التقسيم والكونتونات سنواجه به اي ارادة لتقسيم او تفتيت او وضع سدود وحواجز بين عيشنا الواحد بل العيش الاسلامي المسيحي الواحد، واي مراهن على تغيرات في الاقليم صعب وبعيد المنال، وحركة “امل” ستبقى في المقدمة للدفاع عن وحدة الشعب والارض والمؤسسات.

وتابع قائلا: “لشهداء عين البنية نقول نزرع ما قاتلتم لاجله ان لا عدو لنا الا اسرائيل، وسنبقى العين الحارسة للمقاومة وطليعة المقاومة في لبنان والمنطقة، وستبقى المقاومة صدى مشروع الامام الذي قال لن نسكت ما دام في لبنان محروم واحد، ومشروعنا واحد رفع الحرمان وبناء دولة العدالة والمساواة لكل المواطنين”.

روضة الشهيدين

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المصدر : NBN