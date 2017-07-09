وفاة أحمد بن حلي نائب أمين جامعة الدول العربية بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الأحد، السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كندا بعد صراع مع المرض.

ونعى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أحمد بن حلي، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.

كتب “زكي”: “بمزيد من الحزن ننعي إلى كل أصدقائه وأحبائه الأخ السفير أحمد بن حلي نائب أمين عام الجامعة العربية بعد أن وافته المنية في كندا حيث كان يتلقي العلاج من مرض عضال.. عرفناه رجلا محترما ودبلوماسيا قديرا وغيورا على الجامعة وعلي المصالح العربية”.

وأضاف: “ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان”.

بمزيد من الحزن ننعي الي كل اصدقائه واحبائه الاخ السفير احمد بن حلي نائب أمين عام الجامعة العربية بعد ان وافته المنية في … Posted by Hossam Zaki on Sonntag, 9. Juli 2017

print

المصدر : NBN