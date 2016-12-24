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وفاة مضيفة الطيران الأسطورية في ظروف غامضة

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مصنف: شريط الأخبار, منوعات, منوعات الرئيسية, يحدث الان
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وفاة مضيفة الطيران الأسطورية في ظروف غامضة

توفيت مضيفة الطيران الأسطورية فيسنا فولوفيتش التي كانت الناجية الوحيدة بعد هجوم إرهابي ضد طائرة تابعة للخطوط الجوية اليوغسلافية عام 1972 بشقتها في بلغراد يوم 20 كانون الأول الجاري وعثرت الشرطة على جثتها بعد عدة أيام.

وقد دخلت فيسنا فولوفيتش في كتاب غينيس للأرقام القياسية كصاحبة أعلى رقم قياسي لشخص نجا بعد السقوط من ارتفاع شاهق. وبلغ رقمها القياسي 10160 مترا. وعلى هذا الارتفاع بالذات انفجرت قنبلة في الطائرة التي كانت على متنها في يوم 26 يناير/كانون الثاني عام 1972 .

وكانت طائرة الركاب المذكورة تقوم برحلة “ستوكهولم – زغرب” عبر كوبنهاغن وبلغراد وعلى متنها 23 راكبا و5 أشخاص من أفراد الطاقم. وبقيت المضيفة المذكورة وحدها على قيد الحياة بعد انفجار عبوة ناسفة دسها متطرفون كرواتيون في الطائرة.

وسقط حطام الطائرة بالقرب من قرية كامينيتشا صربسكا في تشيكوسلوفاكيا. وعثر السكان المحليون على الفتاة التي بقيت في حالة غيبوبة بعد إصابتها بكسور في قاعدة الجمجمة وثلاث فقرات والساقين والحوض. واستمرت فترة علاجها 16 شهرا ومارست بعد ذلك العمل المكتبي.

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المصدر : روسيا اليوم

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