وفاة 27 طفلا في أفغانستان بسبب البرد القارس

تناقلت وسائل إعلام عالمية، أنباء تقول بوفاة ما لا يقل عن 27 طفلا في أفغانستان، بسبب التجمد الذي نجم عن تساقط كثيف للثلوج، وموجات الصقيع.

وقال رحمة الله حشار، المسؤول في الادارة المحلية في إقليم جوزجان، لوكالة “شينخوا” الاخبارية الصينية: “لقد فارق الحياة ما مجموعه 27 طفلا بسبب الصقيع الذي رافق تساقط كثيف للثلوج على منطقة دارزاب [التابعة لإقليم جوزجان]، ما أدى لعزل المراكز الطبية وباقي القرى المجاورة”.

وأدى المنخفض الجوي شديد البرودة، الذي باغت الأقاليم الشمالية من أفغانستان في الآونة الأخيرة إلى تشكل طبقة من الثلوج بارتفاع نصف متر في إقليم جوزجان المنكوب.

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المصدر : وكالات