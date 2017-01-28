وفد نيابي بنغالي زار البرلمان وعرض العلاقات الثنائية

زار وفد نيابي من لجنة الدفاع في البرلمان البنغالي برئاسة النائب شوبير علي يوهين المجلس النيابي اللبناني، حيث التقى نوابا من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ضم السادة: الان عون، باسم الشاب وعلي عسيران، وكانت مناسبة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وبين البرلمانيين وضرورة تطويرها.

وتركز اللقاء في موضوع مشاركة بنغلادش في قوات اليونيفيل والتعاون العسكري بين البلدين، خصوصا في مجال القوات البحرية. واللافت ان بنغلادش تشارك في اليونيفيل ببارجتين بحريتين مقابل بارجة واحدة لسائر الدول الاخرى المشاركة في قوات اليونيفيل في لبنان. كما جرى التداول في مجالات التعاون والتبادل الاقتصادي. وتطرق اللقاء ايضا الى اوضاع البنغاليين العاملين في لبنان لاسيما عاملات المنازل وضرورة تنظيم هذا الامر.



print

المصدر : NBN