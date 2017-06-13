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ولايتي: حققنا نصرا استراتيجيا على الحدود العراقية السورية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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ولايتي: حققنا نصرا استراتيجيا على الحدود العراقية السورية

اعتبر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني علي أكبر ولايتي أن “تمركز القوات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على الحدود السورية العراقية نصر استراتيجي”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا” عن ولايتي لأن “النصر الذي تم تحقيقه على الحدود العراقية السورية هو نصر استراتيجي لمحور المقاومة الذي يبدأ من طهران مرورا بالعراق وسوريا وينتهي في لبنان”.

ولفت الى أن “النجاح الذي حققه جيشا العراق وسوريا، يمثل هزيمة للولايات المتحدة عبر فشلها في تحقيق أهدافها في البلدين”.

وتمركز لواء “فاطميون” الأفغاني الشيعي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، في المناطق التي انسحب منها تنظيم “داعش” على الحدود السورية العراقية.

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المصدر : NBN

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