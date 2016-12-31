وليد المعلم في طهران اليوم السبت

يبدأ وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت، زيارة الى طهران لاجراء محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف. وسيبحث المعلم خلال زيارته هذه التي تستغرق يوما واحدا مع كبار المسؤولين الايرانيين احدث تطورات الاوضاع في سوريا. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اتصل هاتفيا بنظيره الايراني محمد جواد ظريف اول امس الخميس للبحث وتبادل وجهات النظر حول احدث تطورات الساحة السورية. ورحب الجانبان باتفاق وقف اطلاق النار الشامل، واكدا في الوقت ذاته على مواصلة مكافحة الارهاب وجماعتي النصرة وداعش والتنظيمات المرتبطة بهما. واتفق وزيرا الخارجية الايراني والروسي على التنسيق والتشاور المستمر في اطار التعاون الثلاثي الايراني الروسي التركي لاجراء مفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورية في العاصمة الكازاخية آستانة.

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المصدر : NBN