وهاب:كلام ماكرون أن لا بديلا شرعيا للأسد تطور إيجابي ويفتح مجال التعاون

تساءل رئيس “حزب التوحيد العربي” وئام وهاب، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي “كيف يقبل المسؤولون السوريّون أن يموّل نزار أسعد بعض القوى السياسيّة المعادية لسوريا في لبنان، الّتي عملت ضدّها منذ بداية الأزمة؟”، لافتاً إلى أنّ “نهب أسعد الثروات وأموال الفقراء، ويدفع جزء من ثروته لدعم من أدخلوا السلاح في بداية الأحداث إلى سوريا ونظروا إلى سقوطها”.

ورأى وهاب في تعليق ثان، أنّ “كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أنّ لا بديلاً شرعيّاً للرئيس السوري بشار الأسد، تطوّر إيجابي ويفتح الطريق للتعاون بين باريس ودمشق لمكافحة الإرهاب وضربه في كلّ مكان”.

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المصدر : NBN