وهاب يعلق على توقيف الفنانة أصالة: بشرى للمعارضين السوريين في لبنان بإمكانكم حيازة المخدرات

علّق رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب عبر حسابه الخاص على “تويتر” على خبر توقيف الفنانة السورية أصالة نصري وكتب: “بشرى للمعارضين السوريين في لبنان بإمكانكم حيازة المخدرات وكلود كرم سيتكفل بإخلائكم”.

وأضاف: “هناك مئات اللبنانيين المرميين في السجون لأنهم ضيفوا رفاقاً لهم سيجارة حشيش وأصالة يتم إخلاؤها خلال ساعات وهي تحمل كمية كوكايين”.

وتابع وهاب: “لم أجد أتفه وأسخف من بعض المسؤولين اللبنانيين في تعاطيهم بملف العلاقه مع سوريا كأن مقاطعتهم لها تقدم وتؤخر مع دمشق”.

وقال: “بدل أن نفكر بألف طريقة لمعالجة الوجود السوري نقوم بإقفال ألف طريق إلتزاماً بقرارات خارجية لا تنسجم مع مصالحنا”.

كما أضاف وهاب: “لو كنت مكان السوريين لضحكت كل يوم من جهلكم وشكرت ربي الذي أعطى جاري لبنان بعض التافهين في المسؤولية ليأخذوا جزءاً من أزمتي الى أحضانهم”.

وختم “إشتباه في الأسماء رمى لبنانياً أعرفه عشرة أيام في النيابة العامة في بعبدا وكمية كوكايين لم توقف صاحبتها عشر ساعات”.

بشرى للمعارضين السوريين في لبنان بإمكانكم حيازة المخدرات وكلود كرم سيتكفل بإخلائكم — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 26, 2017

هناك مئات اللبنانيين المرميين في السجون لأنهم ضيفوا رفاقاً لهم سيجارة حشيش وأصالة يتم إخلاؤها خلال ساعات وهي تحمل كمية كوكايين — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 26, 2017

لم أجد أتفه وأسخف من بعض المسؤولين اللبنانيين في تعاطيهم بملف العلاقه مع سوريا كأن مقاطعتهم لها تقدم وتؤخر مع دمشق — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 26, 2017

بدل أن نفكر بألف طريقة لمعالجة الوجود السوري نقوم بإقفال ألف طريق إلتزاماً بقرارات خارجية لا تنسجم مع مصالحنا — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 26, 2017

لو كنت مكان السوريين لضحكت كل يوم من جهلكم وشكرت ربي الذي أعطى جاري لبنان بعض التافهين في المسؤولية ليأخذوا جزءاً من أزمتي الى أحضانهم — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 26, 2017

إشتباه في الأسماء رمى لبنانياً أعرفه عشرة أيام في النيابة العامة في بعبدا وكمية كوكايين لم توقف صاحبتها عشر ساعات — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 26, 2017

print

المصدر : NBN