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وهاب يعلق على توقيف الفنانة أصالة: بشرى للمعارضين السوريين في لبنان بإمكانكم حيازة المخدرات

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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وهاب يعلق على توقيف الفنانة أصالة: بشرى للمعارضين السوريين في لبنان بإمكانكم حيازة المخدرات

علّق رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب عبر حسابه الخاص على “تويتر” على خبر توقيف الفنانة السورية أصالة نصري وكتب: “بشرى للمعارضين السوريين في لبنان بإمكانكم حيازة المخدرات وكلود كرم سيتكفل بإخلائكم”.
وأضاف: “هناك مئات اللبنانيين المرميين في السجون لأنهم ضيفوا رفاقاً لهم سيجارة حشيش وأصالة يتم إخلاؤها خلال ساعات وهي تحمل كمية كوكايين”.

وتابع وهاب: “لم أجد أتفه وأسخف من بعض المسؤولين اللبنانيين في تعاطيهم بملف العلاقه مع سوريا كأن مقاطعتهم لها تقدم وتؤخر مع دمشق”.

وقال: “بدل أن نفكر بألف طريقة لمعالجة الوجود السوري نقوم بإقفال ألف طريق إلتزاماً بقرارات خارجية لا تنسجم مع مصالحنا”.

كما أضاف وهاب: “لو كنت مكان السوريين لضحكت كل يوم من جهلكم وشكرت ربي الذي أعطى جاري لبنان بعض التافهين في المسؤولية ليأخذوا جزءاً من أزمتي الى أحضانهم”.
وختم “إشتباه في الأسماء رمى لبنانياً أعرفه عشرة أيام في النيابة العامة في بعبدا وكمية كوكايين لم توقف صاحبتها عشر ساعات”.

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المصدر : NBN

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