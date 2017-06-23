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ويكيليكس: الاستخبارات المركزية أعدت “الكنغر الوحشي” لاختراق الشبكات الأكثر أمانا

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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ويكيليكس: الاستخبارات المركزية أعدت “الكنغر الوحشي” لاختراق الشبكات الأكثر أمانا

كشفت تسريبات جديدة لموقع ويكيليكس تفاصيل عن استخدام وكالة الاستخبارات المركزية برنامج لاختراق الشبكات المصنفة الأكثر أماناً في العالم.

وبينت التفاصيل التي ظهرت في سلسلة وثائق باسم “فولت 7” أن البرنامج المسمى “الكنغر الوحشي” يستهدف الأجهزة العاملة بنظام “ويندوز” والشبكات المغلقة “إنترانت”.

ودرج استخدام الـ”إنترانت” في المؤسسات المالية، والوكالات العسكرية والاستخباراتية، وكذلك صناعة الطاقة النووية، وبعض شبكات الأخبار المتقدمة لحماية المصادر، وفقاً لما ذكرته “لاريبوبليكا”.

 

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المصدر : وكالات

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