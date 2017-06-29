“ويكيليكس”: ولي عهد أبوظبي طلب من الولايات المتحدة قصف مقر قناة الجزيرة

كشفت وثيقة مسربة عبر موقع “وكيليكس” طلب ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، من الأمريكان قصف قناة الجزيرة إبان الحرب الأمريكية على أفغانستان.

ونقلت الوثيقة ما قاله محمد بن زايد عن لقاء جمع والده الشيخ زايد آل نهيان والأمير القطري حمد بن خليفة، الذي أعرب الأخير فيه عن استيائه من طلب سابق لمحمد بن زايد، خلال الحرب الأمريكية على أفغانستان، من الجنرال تومي فرانك بقصف مقر الجزيرة.

وتشير الوثيقة إلى أن ابن زايد نقل “ضاحكا” رد والده على أمير قطر: “هل يمكنك أن تلومه على ذلك؟”.

وتبين الوثيقة أن محمد بن زايد قدم نصيحة للأمريكان بعدم اصطحاب الصحفيين في موجة الهجوم الأولى على أفغانستان؛ كي لا تثير مشاهد الضحايا المدنيين ردود فعل عربية غاضبة.

ولم ينصح ابن زايد بتجنب قصف المدنيين، لكنه دعا إلى ألّا يظهر ذلك أمام الناس.

وتشير الوثيقة -التي أعيد نشرها لاحقا على مواقع التواصل- إلى لقاء بين بن زايد ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة وقتها، ريتشارد هاس، قبل شهرين من غزو العراق.

وتوضح الصحيفة أن ابن زايد قدم عدة نصائح للأمريكان عن العراق وعن الأخبار التي تدور ببغداد، وكيفية احتواء السخط العربي.

وتحدثت الوثيقة عن طلب ابن زايد من الأمريكان الضغط على قطر؛ من أجل كبح جماح تغطية “الجزيرة”.

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المصدر : NBN