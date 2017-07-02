ياباني على سطح القمر في 2030

قررت اليابان إرسال رجل إلى الفضاء بحلول العام 2030، في سابقة أولى من نوعها، وفق اقتراح جديد قدمته وكالة استكشاف الفضاء اليابانية الحكومية (جاكسا).

وقالت جاكسا إن هذه المرة الأولى التي تكشف فيها الوكالة عن نيتها إرسال رواد فضاء يابانيين إلى خارج محطة الفضاء الدولية، ومن المحتمل أن تكون جزءا من مهمة دولية.

وصرح متحدث باسم الوكالة اليابانية بأن الخطة الجديدة تتمثل بالإسهام في رحلة مأهولة متعددة الجنسيات لاستكشاف القمر، وليست إرسال صاروخ ياباني إلى القمر، لان العملية الأخيرة مكلفة للغاية.

ويعد الإعلان الصادر من اليابان، الأحدث في سلسلة الخطط الطموحة لاستكشاف الفضاء من جانب الدول الآسيوية.

وفي ايلول 2016، أعلنت الصين عن خطط لإرسال مركبة فضائية إلى سطح المريخ بحلول عام 2020، فضلا عن بعثة مأهولة إلى القمر في مرحلة ما في المستقبل.

وأضاف المتحدث أنه سيتم الافراج عن خطة استكشاف الفضاء في المستقبل في اليابان من قبل فريق من وكالة الفضاء اليابانية، خلال منتدى اليابان الدولي لاستكشاف الفضاء في مارس 2018.

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المصدر : NBN