يافا تجمع أطفالها على مائدة رمضان رغم انف الاحتلال !!

يشهد ميناء يافا اليوم الأحد أضخم مائدة افطار رمضانية للأطفال في المدينة، والتي ستقام في مرفأ الميناء تحت عنوان “رمضان يجمعنا في ميناء يافا”.

وبحسب موقع “يافا48″، فإن إدارة مطعم “العجوز والبحر” فرع الميناء، وضعت اللمسات الأخيرة استعدادًا لاستقبال مئات الأطفال وذويهم مساء اليوم في الافطار الجماعي الذي سيتم خلاله تقديم مئات وجبات الافطار، بالإضافة لتنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال وفقرات شيقة بمشاركة محبوبي الصغار “فوزي وموزي وتوتي”، وعروض لسرية كشاف النادي الاسلامي وعروض ليزر وغيرها.

ويسعى المطعم لجمع أطفال يافا على مائدة افطار واحدة.

ودعت ادارة المطعم كافة الأهالي في مدينة يافا والأطفال إلى الاجتماع على مائدة افطار واحدة في ميناء يافا بهدف تأليف القلوب والترفيه عن الصغار والكبار ولتضيء الميناء بأطفال المدينة.

print

المصدر : وكالات